Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat - Haberler
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Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'deki 11 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yer aldığı uyarıda yağışların yer yer 100 kilogramı bulacağı belirtilirken vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Sinop ve Samsun çevreleri için sağanak uyarısı

Sinop ve Samsun çevreleri için sağanak uyarısı

 Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
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Haber: Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat - Haberler
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