Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'deki 11 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yer aldığı uyarıda yağışların yer yer 100 kilogramı bulacağı belirtilirken vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmaları istendi.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri