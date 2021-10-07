"Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" - Milli Eğitim Bakanı Özer (1)
AA / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya Grubu arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya Grubu arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.