'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' - Milli Eğitim Bakanı Özer (1) - Haberler
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"Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" - Milli Eğitim Bakanı Özer (1)

AA / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya Grubu arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya Grubu arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü - Milli Eğitim Bakanı Özer (1)

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü - Milli Eğitim Bakanı Özer (1)

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü - Milli Eğitim Bakanı Özer (1)

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü - Milli Eğitim Bakanı Özer (1)

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü - Milli Eğitim Bakanı Özer (1)

AA / Mustafa Sağıroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' - Milli Eğitim Bakanı Özer (1) - Haberler
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