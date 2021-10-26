Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi - Haberler
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Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Uluslararası Limanı'nda, Liberya bandıralı bir gemideki muz yüklü konteynerde 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi.

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MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda, Liberya bandıralı bir gemideki muz yüklü konteynerde 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Liberya bandıralı bir gemide, Güney Amerika ülkelerinden muz yüklü konteynerler içerisinde kente uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından geminin Mersin Uluslararası Limanı'na geleceği bilgisine ulaştı.

Limana yanaşan gemideki konteynerde narkotik dedektör köpeklerinin de desteğiyle yapılan aramada, muz kolilerinin içerisine gizlenmiş 52 paket halinde 60 kilo 950 gram kokain bulundu.

Operasyon kapsamında, alıcı firma yetkilisi B.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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