Mersin Karaduvar Balık Festivali başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Karaduvar Balık Festivali başladı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat
Mersin Karaduvar Balık Festivali başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Karaduvar Balık Festivali'nde vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Karaduvar Balık Festivali'nde vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Belediyesi iş birliğinde Karaduvar Mahallesi'nde yapılan festivalde, ızgarada pişirilen balıklar, ekmek arasına konularak katılımcılara servis edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ızgaranın başına geçerek, vatandaşlara balık ekmek dağıttı.

Gültak, gazetecilere, Karaduvar'ın, Türkiye'nin en önemli balıkçı kasabalarından biri olduğunu belirterek, "Burası, tüm balıkların çıktığı, karides, yengeç ve ahtapot gibi deniz ürünlerinin yetiştiği bir bölge. Bir veya iki sene içerisinde Karaduvar Balık Festivali, Türkiye ve uluslararası çapta takip edilen bir festival haline gelecek." dedi

Festivale ilgiden memnun olduklarını anlatan Gültak, etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocuklar için palyaço gösterileri ile çeşitli oyunların düzenlendiği festivalde, kadınlar da el emeğiyle yaptıkları ürünleri sergiledi.

Vatandaşlara toplamda 7 ton balığın servis edilmesinin planlandığı festival, yarın sona erecek.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola İrem Derici
Spor Şenol Güneş Ali Koç Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Derya Yanık Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin Karaduvar Balık Festivali başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:35:12. #1.11#