Mersin'de sahte vize düzenledikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı - Haberler
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Mersin'de sahte vize düzenledikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de sahte vize düzenledikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı

Mersin'de, ABD ve Kanada'ya gitmek isteyenler için sahte vize düzenledikleri öne sürülen baba ve kızı gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, ABD ve Kanada'ya gitmek isteyenler için sahte vize düzenledikleri öne sürülen baba ve kızı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışmada, ABD ve Kanada'ya gitmek isteyen bazı kişilerin pasaportlarında yer alan geçmiş tarihli vizelerin sahte olduğu tespit edildi.

Kendini farklı kimliklerle tanıtan bir şüphelinin, kızının çalıştığı turizm şirketinin adını kullanarak 6 bin ile 10 bin dolar karşılığında sahte vize düzenlediğini saptayan ekipler, müşterilere sahte pasaportlarının kargo yoluyla gönderildiğini de belirledi.

Çalışmada, ABD Başkonsolosluğuna vize başvurusu yapan Tunceli'den 19, İstanbul'dan 16, Mersin'den 5, Malatya'dan 4, Adıyaman ve Elazığ'dan 3'er, Hatay ve Kocaeli'nden 2'şer, Ankara, Giresun, Gaziantep, Muğla, Bursa ve Kahramanmaraş'tan birer kişinin pasaportlarındaki vizelerin sahte olduğu tespit edildi.

Polisin düzenlediği operasyonda şüpheli ve kızı gözaltına alındı. Adresteki aramada, farklı kişiye ait kimlik, pasaport ve farklı kurumlara ait sahte olduğu değerlendirilen belgeler ele geçirildi.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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