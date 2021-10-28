Büyükşehir Belediyesi kreşlerindeki minikler cumhuriyet coşkusu yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Adile Naşit ve Münir Özkul Kreşlerinde eğitim gören minikler, düzenledikleri dans gösterileri ve şiir dinletileriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkiindeki Oyun Atölyesinde de etkinlik düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Adile Naşit ve Münir Özkul Kreşlerindeki çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. Velilerin de katıldığı etkinlikte minikler şiirler okuyup, dans gösterileri yaptı.

Minikler Cumhuriyet Bayramına özel gösterilerini sergiledi

Münir Özkul Neşeli Yüzler ve Adile Teyze Neşeli Sesler kreş ekipleri, şiir dinletisinde şair Hülya Önel ve İsmail Hakkı Sunat'ın 'Cumhuriyet' adlı şiirlerini okudu. Atatürk temalı şarkılar da söyleyen minikler, 10. Yıl Marşı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da çaldığı marşlar ve eğlenceli şarkılarla miniklere 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşattı.

"Bugüne kadar Atatürk'ün yolumuza açtığı ışıklarla ilgili sürekli sohbet ettik"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında kreş koordinatörü olarak görev yapan Özlem Tanışık, "Bugün çocuklarımızla birlikte Cumhuriyetimizin 98. yılını büyük coşku ve sevinçle kutladık. Bu gösterilere çocuklarımız okul açıldığından beri hazırlanıyorlar. Ders arasında hazırlandılar, şiirlerini ezberlediler. Bugüne kadar Atatürk'le ilgili, Atatürk'ün yolumuza açtığı ışıklarla ilgili sürekli sohbet ettik. Bugün de gerçekleştirdikleri gösteri ile keyifle günümüzü kutlamış olduk" dedi.

"Kadına ve çocuğa değer veren, ön planda tutan bir belediyecilik"

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çocuğuyla beraber kendisinin de eğlendiğini belirten veli Hatice Sandal da "Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Kadına ve çocuğa değer veren, ön planda tutan belediyecilik için Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kutlamalar çok güzeldi. Büyükşehir Belediyesi Orkestrası günümüzü daha çok neşelendirdi. Çocuklarımızla birlikte biz de çok mutlu olduk" diye konştu.

Günyurdu Atgirmez'de 29 Ekim coşkusu

Tarsus ilçesi Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkiinde bulunan Oyun Atölyesinde de Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Atgirmez Pazar yerinde gerçekleşen etkinlikte Oyun Atölyesi öğretmenleri Ela Canbolat ve Gülhan Dönmez'in hazırladıkları programda çocuklar marşlar ve şarkılar söyleyip, şiirler okudu. Anne ve babaların da katıldığı etkinlikte coşku dolu anlar yaşandı. Programa katılan Günyurdu Mahallesi Muhtarı Seydi Kanar, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - MERSİN