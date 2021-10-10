Mersin Büyükşehir'in Gülnar'da Açtığı Yurt Hizmete Başladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Gülnar ilçesinde 68'i kız, 40'ı erkek olmak üzere toplam 108 öğrenci kapasiteli yurt ve konukevi açtı. Gençler, yerleşmeye başladıkları yeni evlerine kısa sürede alıştı.

Kırsaldan gelen öğrencilerin derdini Büyükşehir çözdü

Mersin'in merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Gülnar ilçesindeki Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu yerleşkesine Mersin Büyükşehir Belediyesi yurt ve konukevi açarak, hem Gülnar'ın kırsalında yaşayan üniversiteye hazırlık öğrencilerini hem de şehir dışından üniversite öğrenimi için Gülnar'a gelen gençleri büyük bir yükten kurtardı.

Gülnar'ın merkezine yaklaşık 30-40 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallelerde yaşayan ve öğrenim görmek için her gün ilçe merkezine gitmek zorunda kalan öğrenciler zamanlarının büyük bir bölümünü yolda geçirmek zorunda kalıyordu. Kimi öğrenci sırf bu yüzden okumaktan vazgeçme noktasına gelirken kimi ise kışın karla kaplanan zorlu yollara rağmen okuma hevesine inatla sarıldı.

Şehir dışından gelen gençlere Gülnar'da bir kapı aralandı

Kent merkezine kilometrelerce uzaklıkta yer alan Gülnar'da bu yıl üniversite öğrenimi görmeye başlayan gençler, Türkiye'nin birçok yerindeki öğrencinin yaşadığı barınma sorununun bir benzerini yaşamaya başladı.

Öğrenci dostu Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'da bir yurt bir de misafirhane açtı. İçerisinde buzdolabı, mini mutfak, yatak, giysi ve ayakkabı dolabı, televizyon, banyo, tuvalet, yemek ve çalışma masası ile kitaplık bulunan 4'er ve 8'er kişilik odalardan oluşan yurtlara gençler kısa süre içerisinde yerleşti.

"Kırsal bölgelerdeki öğrencilerimiz okumamayı bile tercih eder noktadaydı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, kız öğrenciler için açtıkları yurtta 68, erkek öğrenciler için açtıkları misafirhanede ise 40 öğrenciyi ağırlayabildiklerini belirterek, "Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve kırsal bölgede yaşayarak merkezde kalma sorunu yaşayan üniversiteye hazırlık öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerimiz artık okumamayı bile tercih eder noktadaydı. Büyük bir sıkıntı vardı. Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in yönlendirmeleri doğrultusunda bu şekilde bir yol izledik. Gülnar'da kalan öğrencilerimiz için yurt gerçekten büyük bir problemdi" dedi.

"Öğrenciye ev vermiyorlar, kiralar çok yüksek"

Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu'nda Ormancılık ve Orman Ürünleri okumak için Tarsus'tan Gülnar'a gelen Cumali Aslan, "Bu süreye kadar öğretmenevinde kaldık. O da pahalı tuttu" dedi. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı konukevine yerleştiklerini sözlerine ekleyen Aslan, "Evler de pahalı. Öğrenciye vermiyorlar. Kiralar çok yüksek. Eşyasız eve 1500 TL istiyorlar. Bir öğrenciye göre çok fazla. Burası çok güzel. Odalar kocaman. Her türlü imkan var. Çoğu özel yurtta dolap yok" diye konuştu.

Öğrenciler yurttan memnun

Gülnar'ın merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşayan ve Almanca Öğretmenliği hedefi için bu yıl üniversite sınavına hazırlanan Emine Dağ, "Açıldığı gün geldim buraya. Kışın yollar kaygan oluyor. Köseçobanlı ne kadar ana yolda olsa da geliş gidiş zor olacak, soğuk olacaktı. O yüzden burada kalmayı tercih ettim. Farklı insanları tanıdığım için, yeni arkadaşlarım olacağı için mutluyum. Daha önce de yurtlarda kaldım. Lisede yurtta kaldım. Burası çok güzel. Odamızın içinde buzdolabımız, lavabomuz, banyomuz var. İstediğimiz zaman kalkıp yemek yiyebileceğimiz masamız var. Buraya gelmek isteyenlere tavsiye ederim" dedi.

Gülnar'a yaklaşık yarım saat mesafedeki Demirözü Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Şahin ise "Gidiş gelişlerde zorluk yaşıyordum. Burada da bir yakınımda kalıyordum. O yüzden ben de yurtta kalmayı tercih ettim. Güzel olacağını düşünüyorum. Odalar falan bayağı güzel. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Yol yorgunluğunun üzerine ders çalışmak zor oluyordu"

Gülnar'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İshaklar Mahallesi'nde yaşayan Özkan Gök, daha önce merkeze gidiş geliş konusunda sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, "Her gün 40 kilometre yol çekiyorsun. 40 kilometre geliş, 40 kilometre gidiş. Yol yorgunluğu var. O yol yorgunluğunun üzerine ders çalışmak zor oluyordu. Büyükşehirimiz buraya bir yurt açtı ve gerçekten bizim için güzel oldu. Derslere daha verimli bir şekilde çalışabiliyorum. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle kırsal bölgelere gerçekten güzel hizmet ediyor. İyi bir başkanımız var, öğrencileri düşünüyor. Bu yurdu bu şekilde açarak bize büyük fayda sağladı" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 10. 10. 2021 09: 11: 47

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