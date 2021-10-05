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Menengiç ağacında Antep fıstığı yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Menengiç ağacında Antep fıstığı yetiştirdi Tokat'ta Çedene (Menengiç) ağacında Antep fıstığı yetiştirildi.

Menengiç ağacında Antep fıstığı yetiştirdi

TOKAT - Tokat'ta Çedene (Menengiç) ağacında Antep fıstığı yetiştirildi.

Kemer bağlarında hobi olarak arıcılık yapan Hayrettin Şahin, kurak ve verimsiz arazisinin yamaçlarında doğada yetişen çedene ağcına Antep fıstığı aşıladı. Çedene ağacına aşılanan Antep fıstığı meyve vermeye başladı. Geçtiğimiz yıla göre daha fazla verim elde eden Şahin, Tokat'ta Antep fıstığı yetişebileceğini kaydetti. Bir ağaçta Antep fıstığı yetiştirmeye başlayan Şahin, çedene ağaçlarına aşılama yaparak bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Şahin, boş zamanlarını bahçesinde değerlendirdiğini belirterek, "Kemer bağlarında çedene ağacı oldukça fazla. Çedene ağacının Antep fıstığının anacı olduğunu öğrendim. Gaziantep'ten bir arkadaşımdan kalem getirttirerek aşısını yaptım. Çedene ağacında Antep fıstığı yetiştiğini gördüm. Tokat'ta gayette güzel Antep fıstığı oluyor. Burada çedene diğer adı ile menengiç olarak geçen ağaçlar çok olduğu için bunların hepsine kalem takıyorum. Antep fıstığını çoğaltmayı düşünüyorum. " dedi.

Fidan tutmadı, aşılama ile sonuç aldı

Şahin, Antep'ten getirilen fidanların uyum sağlamadığını, aşılama ile sonuç aldıklarını belirterek, "Bu nedenle çedene ağacına Antep fıstığı aşılması yaptım. Bu şekilde verim alabildim. Fidandan daha kaliteli ve uyumlu oldu. Arıcılık yaptığım için aromatik bitkilere yönelik çalışmalarım var. Ondan dolayı tesadüfen buldum. Çedeneden yaralanarak Antep fıstığı üretmeye çalışacağız" diye konuştu.

Menengiç ağacında Antep fıstığı yetiştirdi

Menengiç ağacında Antep fıstığı yetiştirdi

Menengiç ağacında Antep fıstığı yetiştirdi

Menengiç ağacında Antep fıstığı yetiştirdi
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