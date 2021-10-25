Menemen Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıldönümünü düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak

MENEMEN, İZMİR (Bültenler) - Menemen Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir dizi açılış ve konserlerle kutlayacak. 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayacak bayram kutlamalarını, 29 Ekim Cuma Günü saat 10.30'daki kutlama töreni ve resmigeçit izleyecek.Menemenliler saat 18.30'da ise Menemen Stadı'ndan başlayarak kortej yürüyüşü gerçekleştirecek. Meşale ve bayraklarla düzenlenecek kortej yürüyüşüne bando takımı marşlarla eşlik edecek.

28 EKİM'DE HALUK LEVENT VE 29 EKİM'DE SİBEL CAN

Menemen'de Cumhuriyet coşkusu konserlerle zirveye çıkacak. 28 Ekim Günü saat 19.00'da Kent 2 Kapalı Pazar Yeri önünde sanatçılar Caner Gülsüm, Oğuz Aksaç ve Haluk Levent en güzel şarkılarını Menemenlilerle birlikte söyleyecek.

29 Ekim Cuma Günü saat 20.00'da ise sanatçı Hakan Doğanay'ın renk katacağı programda Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Sibel Can, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek.

İLK AÇILIŞ CAN DOSTLAR İÇİN

Menemen Belediyesi bayram programı kapsamında tören ve konserlerin yanı sıra çok da önemli açılışlara imza atacak. Konuyla ilgili bilgi veren Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk açılışı 'can dostlar' için yapıyoruz. Yapımı tamamlanan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizin resmi açılışını 28 Ekim saat 17.00'da gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki Hayvanları Koruma Kanuna göre hayvanlarımız bir mal olmaktan çıktı, artık can sayılacaklar. Hayvan bakımevimiz yüreği hayvan sevgisiyle dolu personelimizin azimli çalışmalarıyla; terk edilmiş, kötü muamele görmüş, canları tehlike altında olan Menemen'deki tüm sahipsiz hayvanların hayatına dokunacak" ifadesini kullandı.

HALİL ALKAYA PAZAR YERİNİ AÇIYORUZ

Festivalin son açılışını da Halil Alkaya Pazar Yeri ile yapacaklarını ifade eden Pehlivan, "Menemenli pazarcı esnafı ve hemşehrilerimizin uzun süredir sabırsızlıkla beklediği Kapalı Halil Alkaya Pazar Yerimizi, Cumhuriyetimizin yıldönümü olan 29 Ekim günü saat 14.00'da hizmete açıyoruz. Vatandaşlarımız için ne yapsak azdır. Yeni pazaryerimiz şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

PEHLİVAN: BAYRAM COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM

Cumhuriyet Bayramı programına tüm İzmirlileri davet eden Pehlivan, "Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvedir. Bu nedenle hem 29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizi kutlamak hem de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu aziz vatan için hayatını kaybetmiş şehitlerimizi anmak için bir dizi etkinlikler düzenleyeceğiz. Hemşehrilerimizi bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizin gelişmesine olanak sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı tören, açılış ve konserlerimize davet ediyorum. Gelin bayram coşkumuzu hep birlikte yaşayalım" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri