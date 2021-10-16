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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinde temaslarda bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinde temaslarda bulundu.

İnce, partisinin Manavgat İlçe Başkanlığının açılışında, Türkiye'nin bir ülkeye bakabilecek kadar verimli kentlerinden birinin Antalya olduğunu söyledi. Antalya'nın "tarım ve turizmin başkenti" olduğunu aktaran İnce, Türkiye'nin demokratikleştirilmesi ve özgürleştirilmesi için siyasi partiler kanununun değişmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de iktidarın başkanlık, muhalefetin parlamenter sistemi savunduğunu anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye'yi demokratikleştirmek, özgürleştirmek, zenginleştirmek istiyorsak başlayacağımız yer belli. Eğer gerçekten demokrasi istiyorsanız, yasamanın, meclisin, parlamentonun güçlenmesini istiyorsanız başlayacağımız yer siyasi partiler yasasıdır. Genel başkanları diktatör olmaktan çıkarmadan parlamentoya ve ülkeye demokrasi gelmez. Eğer bu iktidar ve muhalefet gerçekten demokrasi istiyorsa siyasi partiler kanunundan yola çıkalım."

Antalya'nın beş yıldızlı turizm destinasyonuyla öne çıktığını vurgulayan İnce, "Türkiye'nin mutlaka beş yıldızlı demokrasisi olması lazım." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışını yaptığı ilçe başkanlığında partililerle bir araya gelen İnce, kentte esnafı ziyaret etti. İnce, bir lise öğrencisiyle kaldırıma oturup, fizik dersi sorusu çözdü.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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