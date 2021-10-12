Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen kaç yaşında, nereli? Melisa Sözen hayatı ve biyografisi!

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da rol aldı. Peki, Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen kaç yaşında, nereli? Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı? Melisa Sözen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen (d. 6 Temmuz 1985; İstanbul), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

ÖDÜLLERİ

2008 - 3. İsmail Dümbüllü Ödülleri, En İyi Kadın TV Dizisi Oyuncusu (Bıçak Sırtı)[5]

2011 - 4. Yeşilçam Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Av Mevsimi)[6]

2015 - 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" (Kalp Düğümü)[7]

2015 - 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)

2015 - 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı (Kış Uykusu)

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2001 - Bana Şans Dile

2003 - Okul

2003 - Şarkılar Seni Söyler

2004 - Kayıp Aşklar

2004 - Çemberimde Gül Oya Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2004 - O Şimdi Mahkum

2005 - Cenneti Beklerken

2005 - Deli Mavi/ İşte Öyle Bir Şey

2006 - Eve Giden Yol 1914

2006 - Azap Yolu

2006 - Kabuslar Evi: Seni Beklerken

2007 - Bıçak Sırtı

2009 - Bir Bulut Olsam Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2009 - Totally Spies: Casus Kızlar

2010 - Av Mevsimi

2010 - Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan

2011 - Reis

2012 - Muhteşem Yüzyıl

2012 - Pazarları Hiç Sevmem

2012 - Şubat

2013 - Kış Uykusu

Haberler.com - Gündem