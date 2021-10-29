MEB, AİDATA ile 50.000 adet etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı - Haberler
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MEB, AİDATA ile 50.000 adet etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı

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MEB, AİDATA ile 50.000 adet etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, AİDATA ile 27 Ekim 2021 tarihinde sözleşme imzaladı.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, AİDATA ile 27 Ekim 2021 tarihinde sözleşme imzaladı.

Sözleşme, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki derslik, laboratuvar ve atölyelerde öğretmen, öğrenci ile idarecilerin öğrenme-öğretme ortamlarından faydalanmaları amacını kapsıyor. Fatih Projesi kapsamında 50. 000 adet etkileşimli tahta alımına ilişkin imzalanan sözleşme ile etkileşimli tahtaların tedarik ve okullara montaj işlemlerinin hızla tamamlanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulması planlanıyor.

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