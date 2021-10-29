Mavi sularda Cumhuriyet coşkusu

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet'in 98'inci yılı nedeniyle Maltepe sahilinde yüzme yarışı düzenledi. 1923 metre mesafede kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen ve kıran kırana geçen yarışmada birinci olan Özen Sanem Diler ve Anıl Aydın'a ödüllerini Belediye Başkanı Ali Kılıç verdi.

Maltepe'de Cumhuriyet coşkusu sabahın erken saatlerinde başladı. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyetin 98'inci yılına özel yüzme yarışı düzenledi. 128 sporcunun katıldığı yarış, kıran kırana geçerken, çok sayıda Maltepeli de tezahüratlarla yarışanlara eşlik etti. Kadınlar kategorisinde 16.47'lik derecesiyle Özen Sanem Diler birinci, 22.12'lik derecesiyle Melisa Uluarslan ikinci ve 22.14'lük derecesiyle İrem Memişoğlu üçüncü oldu. Erkeklerde ise 15.48'lik derecesiyle Anıl Aydın birinci, 15.49'luk derecesiyle Evren Durak ikinci ve 16.04'lük derecesiyle Hakan Işıldar üçüncü oldu.

Cumhuriyet coşkusuna eşlik eden marşların da renk kattığı etkinlik sonrası birincilere kupa ve ödülleri Başkan Ali Kılıç tarafından verildi. Dereceye giren diğer isimlerin kupa ve ödüllerini de Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri takdim etti. Dereceye giremeyenler de günün anısına madalya ile ödüllendirildi.

Başkan Kılıç'tan 29 Ekim kutlaması

Oldukça heyecanlı geçen ve zaman zaman renkli anlara sahne olan etkinlikte konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizin 98.yıldönümünde böylesine anlamlı bir yüzme yarışında yarışmanız hepimizi çok mutlu etti. Bayramınızı kutluyorum. Sağ olun, var olun, inşallah daha güzel etkinliklerde yeniden bir arada oluruz" dedi. - İSTANBUL