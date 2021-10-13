Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı'na kim gelecek? - Haberler
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Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı'na kim gelecek?

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Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı'na kim gelecek?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda bir sürpriz yaşanıyor. Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı'na kim gelecek? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ceylan karakterinin İstanbul'a taşındığının öğrenilmesinin ardından Ceylan karakterini kimin oynadığı araştırılmaya başladı. Peki, Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan karakterini kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak?

Masumlar Apartmanı yeni oyuncu kim? Masumlar Apartmanı'na kim gelecek? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanıyla büyük ses getirdi. Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın İstanbul'a taşındığının fragmanda yer almasının ardından, vatandaşlar Ceylan karakterini kimin oynayacağını araştırmaya başladı. Bu bağlamda konuyla ilgili internette en çok "Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan karakterini kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak? Han'ın eski nişanlısı Ceylan kim?" soruları araştırılmaya başlandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASUMLAR APARTMANI YENİ OYUNCU KİM?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterinin nişanlısı Ceylan karakterinin İstanbul, Galata'ya taşındığı fragmanda görülmesinin ardından merak edilmeye başlandı. Ceylan karakteri için iki isim iddia edilmekte. Bu isimler arasında Özgü Namal ve Melisa Sözen bulunuyor.

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜM ÖN İZLEME!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gittiği ancak sıcak bakmadığı öğrenilmişti.

Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan karakterini kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak?

Masumlar Apartmanı Ceylan karakterine hayat vereceği iddia edilen bir diğer isim ise Melisa Sözen oldu. Salı günü yayınlanacak olan bölümün sonunda sır perdesi aralanmış olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir? Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan karakterini kim oynayacak?

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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