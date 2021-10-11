MasterChef yemekleri! En güzel Mısır Ekmeği tarifi! Mısır Ekmeği nasıl yapılır? - Haberler
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MasterChef yemekleri! En güzel Mısır Ekmeği tarifi! Mısır Ekmeği nasıl yapılır?

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MasterChef yemekleri! En güzel Mısır Ekmeği tarifi! Mısır Ekmeği nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Mısır Ekmeği hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Mısır Ekmeği hazırladı. Peki, Mısır Ekmeği tarifi nedir? Mısır Ekmeği nasıl yapılır? Mısır Ekmeği nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Mısır Ekmeği aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mısır Ekmeği tarifi nasıl yapılır? Mısır Ekmeği nedir? Mısır Ekmeği nasıl yapılır, Mısır Ekmeği yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te ördek Mısır Ekmeği yapıldı, evde klasik Mısır Ekmeği yapıldı! İşte en güzel Mısır Ekmeği tarifi! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MISIR EKMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 kilogram mısır unu, 1 tatlı kaşığı şeker, yarım su bardağı un, yarım su bardağı sıvı yağ, tuz Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MISIR EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri yoğurma kabına alın. Üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyip karıştırın. Yavaş yavaş biraz daha su ekleyerek elle yoğurmaya başlayın. Kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.

Yağlayıp unladığınız fırın tepsisine hamuru boşaltın. Her tarafının eşit kalınlıkta olmasını sağlayın. Üzerine hafifçe un serpin. Fırını 190 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. Üstü kızarınca fırını kapatıp tepsiyi 5 dakika daha fırında tutun. Ardından dilimleyip sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.

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