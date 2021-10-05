Masterchef 4 Ekim takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

MasterChef Türkiye'de Kaptanlık oyununun ardından kaptanlık oyununu kazanan Hasan Mavi Takım kaptanı olurken, Kırmızı Takım kaptanı olarak Mustafa'nın ismini açıkladı. Bu gelişmenin üzerine takım seçimi yapıldı. MasterChef'te haftanın takım seçimi internette en çok merak edilen konular arasında yer alırken, konuyla ilgili "MasterChef Takımları belli oldu! 4 Ekim MasterChef Türkiye takımları nasıl oluştu? İşte Mavi takım ve Kırmızı takımda yarışacak olan yarışmacılar! MasterChef Türkiye Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef takım seçimi yapıldı! Mavi ve Kırmızı takımda kimler yer alacak? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?" soruları merak edilmeye başlandı. MasterChef Türkiye'nin Mavi ve Kırmızı takımlarında yer alacak isimler haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Masterchef Türkiye'de Mavi Takım Kaptanı Hasan ve Kırmızı Takım Kaptanı Mustafa'nın seçtiği isimlerden sonra takımlar belli oldu.

İşte Haftanın Takımları;

MAVİ TAKIM

Hasan

Eren

Emre

Mert

Sergen

Milhan

Ateş

Safanur

KIRMIZI TAKIM

Mustafa

Tahsin

Dilara

Araz

Azize

Rabia Nur

Pelin

Burcu

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