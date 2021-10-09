Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Ekim Cumartesi Bugün Masterchef yok mu, neden yok? Masterchef neden başlamadı?
Normalde Cumartesi günleri TV8'de Masterchef ekrana geliyordu. Fakat bugün yani 9 Ekim Cumartesi günü TV8'de Masterchef yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Ekim Bugün Masterchef yok mu, neden yok? Masterchef neden başlamadı? merak etti. İşte bilgiler...
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Masterchef hafta içi Cuma günleri dışında her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Önceleri hafta sonları Cumartesi ve Pazar günü de ekranlara geliyordu. Fakat O Ses Türkiye yarışma programının başlamasıyla birlikte Masterchef artık Cumartesi günü yayınlanmayacak. Masterchef hafta sonu sadece Pazar günleri ekrana gelecektir.
Bugün TV8'de O Ses Türkiye programı var. Bundan dolayı Masterchef yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
- 15:15 - Kırmızı Oda
- 20:00 - O Ses Türkiye
- 00:15 - Paylaş Benimle