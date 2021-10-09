Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Ekim Cumartesi Bugün Masterchef yok mu, neden yok? Masterchef neden başlamadı? - Haberler
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Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Ekim Cumartesi Bugün Masterchef yok mu, neden yok? Masterchef neden başlamadı?

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Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Ekim Cumartesi Bugün Masterchef yok mu, neden yok? Masterchef neden başlamadı?

Normalde Cumartesi günleri TV8'de Masterchef ekrana geliyordu. Fakat bugün yani 9 Ekim Cumartesi günü TV8'de Masterchef yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Ekim Bugün Masterchef yok mu, neden yok? Masterchef neden başlamadı? merak etti. İşte bilgiler...

Bugün Masterchef yok mu? Masterchef ne zaman başlayacak? Masterchef bugün yok mu? Masterchef neden yok? Masterchef hangi saatte başlayacak? Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef hafta sonu yok mu? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Masterchef hafta içi Cuma günleri dışında her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Önceleri hafta sonları Cumartesi ve Pazar günü de ekranlara geliyordu. Fakat O Ses Türkiye yarışma programının başlamasıyla birlikte Masterchef artık Cumartesi günü yayınlanmayacak. Masterchef hafta sonu sadece Pazar günleri ekrana gelecektir.

Bugün TV8'de O Ses Türkiye programı var. Bundan dolayı Masterchef yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

  • 15:15 - Kırmızı Oda
  • 20:00 - O Ses Türkiye
  • 00:15 - Paylaş Benimle

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Haber: Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Ekim Cumartesi Bugün Masterchef yok mu, neden yok? Masterchef neden başlamadı? - Haberler
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