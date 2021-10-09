Masterchef ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Ekim Cumartesi Bugün Masterchef yok mu, neden yok? Masterchef neden başlamadı?

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MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Masterchef hafta içi Cuma günleri dışında her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Önceleri hafta sonları Cumartesi ve Pazar günü de ekranlara geliyordu. Fakat O Ses Türkiye yarışma programının başlamasıyla birlikte Masterchef artık Cumartesi günü yayınlanmayacak. Masterchef hafta sonu sadece Pazar günleri ekrana gelecektir.

MASTERCHEF BUGÜN (9 EKİM CUMARTESİ) NEDEN YOK?

Bugün TV8'de O Ses Türkiye programı var. Bundan dolayı Masterchef yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

9 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 - Kırmızı Oda

20:00 - O Ses Türkiye

00:15 - Paylaş Benimle

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