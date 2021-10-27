Haftanın ilk eleme potasına kim gitti? Masterchef eleme potasına kim gitti? 26 Ekim Masterchef eleme potasına kimler gitti? Masterchef Eleme adaylar kimler? 26 Ekim Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef Türkiye potada kimler var? İşte detaylar haberimizde....

MASTERCHEF ELEME ADAYLAR KİMLER 26 EKİM 2021?

İlk eleme potasına giden isim Araz oldu.

İkinci eleme potasına giden isim ise Hasan oldu.

MASTERCHEF BUGÜN DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan isim Safanur kazandı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef' Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı.

Onuncu haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için yarıştı.

Süre sonunda şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları belirleyecek. Kaptanlık oyununu Ateş kazandı.

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