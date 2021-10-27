Masterchef Eleme adaylar kimler? 26 Ekim Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef Türkiye potada kimler var? - Haberler
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Masterchef Eleme adaylar kimler? 26 Ekim Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef Türkiye potada kimler var?

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Masterchef Eleme adaylar kimler? 26 Ekim Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef Türkiye potada kimler var?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Safanur'dan sonra eleme potası için haftanın eleme adayları seçilecek. Peki, Haftanın ilk eleme potasına kim gitti? Masterchef eleme potasına kim gitti? 26 Ekim Masterchef eleme potasına kimler gitti? Masterchef Eleme adaylar kimler? 26 Ekim Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef Türkiye potada kimler var?

Haftanın ilk eleme potasına kim gitti? Masterchef eleme potasına kim gitti? 26 Ekim Masterchef eleme potasına kimler gitti? Masterchef Eleme adaylar kimler? 26 Ekim Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef Türkiye potada kimler var? İşte detaylar haberimizde....

İlk eleme potasına giden isim Araz oldu.

Masterchef Eleme adaylar kimler? 26 Ekim Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef Türkiye potada kimler var?

İkinci eleme potasına giden isim ise Hasan oldu.

Masterchef Eleme adaylar kimler? 26 Ekim Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef Türkiye potada kimler var?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan isim Safanur kazandı.

Masterchef' Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı.

Onuncu haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için yarıştı.

Süre sonunda şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları belirleyecek. Kaptanlık oyununu Ateş kazandı.

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