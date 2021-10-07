Marmaris'te 26 kaçak göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 26 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukkale mevkii açıklarında devriye görevinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı hücum bot ekibi, 2 can salında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Serçe Limanı açıklarında can sallarını tespit eden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kaçak göçmeni kurtardı. Suriye, Burma ve Irak uyruklu 26 kaçak göçmen, doktor kontrolü ve kimlik tespit işlemleri ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.