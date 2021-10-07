Marmaray kaçta kapanıyor? Marmaray 24 saat açık mı? - Haberler
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Marmaray kaçta kapanıyor? Marmaray 24 saat açık mı?

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Marmaray kaçta kapanıyor? Marmaray 24 saat açık mı?

Avrupa ve Asya yakasını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray, hakkında Marmaray kaçta kapanıyor? Marmaray en son saat kaça kadar? Marmaray 24 saat açık mı? Marmaray son sefer! başlıkları araştırılyor.

Marmaray kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gebze ve Halkalı arasında konumlandırılan üç bölümden oluşan Marmaray'ı kullanan vatandaşlar da söz konusu hattın çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? İşte, 2021 Marmaray çalışma saatleri

Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel sayesinde birleştiren, Halkalı ile Gebze arasında 76 km'lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir. Açılan hatta 3'ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon vardır.

1987 yılında projenin ana hatları belirlendi. Güncellemelerle proje aşaması 1998 yılında biten Marmaray'ın inşasına 2004 yılında başlandı. 2013'te ise hizmete açıldı.

Marmaray kaçta kapanıyor? Marmaray 24 saat açık mı?

Hafta içi her gün: 06:00- 20:00 saatleri arasında normal tarifesinde, 20:00'dan sonra sadece Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla çalışacaktır. Cumartesi ve Pazar günü: Sadece Halkalı-Gebze-Halkalı arası 30 dakika aralıklarla çalışacaktır.

İstanbul'da 24 saat ulaşım sağlayan tek kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım hizmetleridir. Marmaray veya TCDD, İBB'nin kuruluşu olmadıkları için İstanbul'da Marmaray trenlerinde gece ulaşımı yoktur. Marmaray, 24 saat hizmet vermez.

Marmaray kaçta kapanıyor? Marmaray 24 saat açık mı?

Marmaray en son saat kaça kadar?

Milyonlarca İstanbulluyu taşıyan Marmaray'ın sefer saatleri sabah 6'da başlıyor ve en geç 22:15'te son buluyor.

NOT : Marmaray saatleri, Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler dahilinde değişkenlik gösterebilir. Buna göre bağlı olduğunuz ilde alınan genelge kapsamında kararları kontrol etmenizde fayda var.

Gebze - Halkalı (İlk tren 06.00)

Gebze - Halkalı (Son tren 22.15) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Halkalı - Gebze (İlk tren 06.00)

Halkalı - Gebze (Son tren 22.00)

Söğütlüçeşme - Zeytinburnu (İlk tren 06.01)

Söğütlüçeşme - Zeytinburnu (Son tren 23.59)

Zeytinburnu - Söğütlüçeşme (İlk tren 05.50) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Zeytinburnu - Söğütlüçeşme (Son tren 23.19)

MARMARAY GÜNLÜK TREN SAATLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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Haber: Marmaray kaçta kapanıyor? Marmaray 24 saat açık mı? - Haberler
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