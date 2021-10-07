Marmaray kaçta kapanıyor? Marmaray 24 saat açık mı?

Marmaray kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gebze ve Halkalı arasında konumlandırılan üç bölümden oluşan Marmaray'ı kullanan vatandaşlar da söz konusu hattın çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? İşte, 2021 Marmaray çalışma saatleri

MARMARAY HAKKINDA

Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel sayesinde birleştiren, Halkalı ile Gebze arasında 76 km'lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir. Açılan hatta 3'ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon vardır.

1987 yılında projenin ana hatları belirlendi. Güncellemelerle proje aşaması 1998 yılında biten Marmaray'ın inşasına 2004 yılında başlandı. 2013'te ise hizmete açıldı.

MARMARAY KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi her gün: 06:00- 20:00 saatleri arasında normal tarifesinde, 20:00'dan sonra sadece Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla çalışacaktır. Cumartesi ve Pazar günü: Sadece Halkalı-Gebze-Halkalı arası 30 dakika aralıklarla çalışacaktır.

MARMARAY 24 SAAT AÇIK MI?

İstanbul'da 24 saat ulaşım sağlayan tek kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım hizmetleridir. Marmaray veya TCDD, İBB'nin kuruluşu olmadıkları için İstanbul'da Marmaray trenlerinde gece ulaşımı yoktur. Marmaray, 24 saat hizmet vermez.

Marmaray en son saat kaça kadar?

Milyonlarca İstanbulluyu taşıyan Marmaray'ın sefer saatleri sabah 6'da başlıyor ve en geç 22:15'te son buluyor.

NOT : Marmaray saatleri, Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler dahilinde değişkenlik gösterebilir. Buna göre bağlı olduğunuz ilde alınan genelge kapsamında kararları kontrol etmenizde fayda var.

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ 2021! KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

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