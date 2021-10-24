Marmara Denizi açıklarında gemi kazası

ÇANAKKALE (AA) - Marmara Denizi açıklarında, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi arasında kalan bölgede çatışan iki gemi demirletildi.

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Yuzhny Limanı'ndan Çin'in Zhangjiacang (Şangay) Limanı'na giden 299 metre boyundaki demir cevheri yüklü Panama bayraklı "Benitamou" isimli gemi ile Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan Mısır'ın Tunus Limanı'na giden 172 metre boyundaki buğday yüklü Barbados Adaları bayraklı "BC Vanessa" isimli gemi, saat 06.10'da Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi arasında kalan Doğanaslan mevkisinde çatıştı.

Gemi kaptanlarının, durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bildirmesi üzerine, kazanın meydana geldiği bölgeye römorkörler sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, BC Vanessa'nın baş tarafından Benitamuo'nun ise iskele bordasındaki 4 numaralı ambar hizasından hasar aldığını, ilk belirlemede can kaybı olmadığını ve çevre kirliliği tespit edilmediğini rapor etti.

Ekipler, gemilerde sörvey işlemlerini gerçekleştirip dalgıçların yardımıyla su altı kontrolleri yapılacak. Kurtarma uzmanlarınca hazırlanacak rapor sonrasında da Çanakkale Liman Başkanlığı, gemilerin seyir durumları hakkındaki kararını verecek.

Her iki gemi, kazanın ardından güvenli bölgelere demirletildi.