Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Haberler
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Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel
Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu

MARDİN'de 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

MARDİN (DHA) - MARDİN'de 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Mardin'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla başlatılan ve bu sene 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali, düzenlenen törenle başladı. Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın açılışını gerçekleştirdiği festivalde Mardin Kalesi, Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi gibi tarihi mekanlarda farkındalık oluşturmak adına öğrenci ve velilerin katılımıyla uçurtmalar uçuruldu. Festivalde down sendromlu çocuklar da uçurtma uçurdu.


Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri
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