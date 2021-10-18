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Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Göktürk idaresindeki 47 KE 131 plakalı otomobil, Mardin- Diyarbakır kara yolu Sürgücü Kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Selman Göktürk ve Mehmet Şakir Aslan yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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