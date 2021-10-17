MANSUR YAVAŞ'TAN RÜZGARLI CADDESİ ESNAFINA ZİYARET

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te esnaf ziyaretlerini sürdürerek, sorun ve önerileri yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkent'in önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Ulus Rüzgarlı Caddesi'ndeki yapı market esnafıyla bir araya gelen Yavaş, bölgedeki sağlıklaştırma çalışmaları ile otopark sorununu masaya yatırdı. Rüzgarlı esnafının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yavaş, dükkanları tek tek gezerek 'bol kazanç' dileğinde bulundu.

Göreve başladığı günden itibaren Başkent esnafını ziyaret ederek, talep ve şikayetlerini yerinde dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ulus Rüzgarlı Caddesi esnafıyla da bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği Başkanı Fatih Ayhan'ın da eşlik ettiği ziyarette Yavaş, esnafla sohbet ederek talep ve sorunları tek tek not aldı.

BÖLGENİN OTOPARK VE DİĞER SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hem Rüzgarlı Caddesi esnafının hem de bu bölgeye gelerek alışveriş yapan vatandaşların ortak sorunu olan otopark çilesinin çözümü ile cadde ve sokakların sağlıklaştırma çalışmaları hakkında esnafla görüş alışverişinde bulundu.

Rüzgarlı Caddesi'nde yapı market esnafını ziyaret ederek 'bol kazanç' dileklerini ileten Yavaş, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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