Manisa'nın yüksek bölgelerinde üretilen kuru fasulyede hasat dönemi başladı

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen kuru fasulye büyük kentlerde alıcı buluyor.

İlçede Bardakçı, Söğütçük, Çanakçı, Hoşçalar, Mahmutlar başta olmak üzere 10'a yakın kırsal mahallede tamamen susuz tarımla ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen fasulye, tarladan toplandıktan sonra harmana getirilerek bir süre güneşe seriliyor.

Dirgenlerle savrularak, daha iyi kuruması sağlanan fasulyeler daha sonra patozdan geçirilerek kabuklarından ayrılıyor. Kadınlar tarafından elendikten sonra satışa hazır hale gelen kuru fasulyeler, ilçeye gelen toptancılara satılıyor.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, kuru fasulye üretiminin önemli bir geçim kaynağı olmaya başladığını belirtti.

Bölgede 850 dekar arazide yıllık 85 ton kuru fasulye elde edildiğini anlatan Köse, "Yüksek rakımda susuz yetiştirildiği için lezzet bakımından tercih ediliyor. Bundan dolayı çiftçilerimiz kuru fasulye üretim alanını her yıl artırıyor. Bizde kendilerine destek veriyoruz. Marka konusunda da bir çalışmamız var. Susuz üretilen kuru fasulyede hedefimiz 2 yıl içerisinde 100 tonun üzerine çıkmak." diye konuştu.

Bardakçı Muhtarı Ali İlkdoğan da kuru fasulyede tohumdan hasada 3 aylık sürenin sonuna geldiklerini anlatarak, "Şu anda 25 liradan satışa sunuluyor. Kuru fasulyemizi başta İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi birçok ildeki pazarlara gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.