Manisa Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi tamamlandı

MANİSA (Bültenler) - 5020 dekar araziye 2022 yazından itibaren can suyu verecek proje, Gördesli çiftçilere yılda yaklaşık 9 milyon lira ek gelir sağlayacak.

Manisa Gördes'te Çiçekli bayramı. 5 bin 20 dekar araziyi basınçlı borulu sistem ile sulayacak "Gördes Çiçekli Barajı Sulama Projesi" inşaatının tamamlandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,'2022 yaz sulama sezonundan itibaren Çiçekli Barajı'ndan tarlalara bereket akacak, bölge üreticisi 2021 yılı rakamlarıyla yılda 8 milyon 980 bin lira daha fazla kazanması hedeflenmektedir. 'dedi.

16,5 km boru döşendi.

Genel Müdür Yıldız,' Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin Gördes ziyaretinde 2021 yılı içerisinde tamamlama sözü verdiği proje kapsamında 16 bin 500 metre boru döşendi. 341 hidrant yapısı imalatı tamamlandı. Ayrıca 1 pompa binası, 1 de regülasyon deposu inşa edildi.

Çiçekli sulu tarıma geçiyor

3 milyon 170 bin m3 depolama hacmine sahip olan Çiçekli Barajı'nın suyu önümüzdeki yaz sulama sezonundan itibaren hem maden işletmeciliğinde kullanılacak, hem de 5020 dekar araziye can suyu verecek. Bölgede verim ve ürün çeşitliliği artacak. Sulama maliyetleri azalacak. Gördesli çiftçiler 2021 yılı rakamlarıyla yaklaşık 8 milyon 980 bin lira daha fazla kazanmasının hedeflendiğinin altını çizdi.

Türkiye ekonomisi kazanacak

Gördes Çiçekli Mahallesi yakınlarındaki Karahasan Deresi üzerine inşa edildi. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen barajın gövdesi için yaklaşık 300 bin m3 dolgu yapıldı.Gövde yüksekliği temelden 35.5 metre olan Çiçekli Barajı, 242 metre kret uzunluğuna sahip.

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