Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çağlar Baltalı idaresindeki 45 KF 414 plakalı kamyonet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Baltalı ve araçtaki Recep Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mustafa Keser Burak Sergen Demet Akalın
Spor Sergio Perez Mustafa Destici Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Demir Çelik Tamer Karadağlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 09:50:00. #1.13#