Maltepe'de özel gereksinimli çocuğu olan aileler için 'Kısa Mola Merkezi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özel gereksinimli çocuklar için Kısa Mola adında bir merkez açtı. Aileler, çocuklarını bu merkeze haftada bir kere, 4 saat boyunca bırakabiliyor. 4 ile 14 yaş aralığında bulunan özel gereksinimli çocuklar 09.00 ile 14.00 saatleri arasında hizmet alabiliyor. Merkeze gelmek isteyen aileler merkeze bir gün önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Merkeze çocuğunu teslim eden aile 4 saatlik boş zamanın ister özel işlerini yaparak geçiriyor, İsterse merkezde yetişkinler için sağlanan etkinliklere katılabiliyor. İlk etapta Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda hizmet vermeye başlayan Kısa Mola Merkezlerinin sayısının artırılması planlanıyor. Merkezin açılma amacı ise ailelerin yarın gün bile olsa çocuklarını bu merkeze bırakıp dinlenebilmelerini sağlamak.

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