Malezya Başkonsolosu Kadir'den İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine ziyaret
Malezya'nın İstanbul Başkonsolosu Tengku Mohd Dzaraif Bin Raja Abdul Kadir, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
İSTANBUL (AA) - Malezya'nın İstanbul Başkonsolosu Tengku Mohd Dzaraif Bin Raja Abdul Kadir, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
Mülki İdare Amirliğindeki ziyarette, Malezya vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'ndaki seyahatlerinin kolaylaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Malezya Başkonsolosu Kadir ile bir süre sohbet eden Haktankaçmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Görüşmede, Haktankaçmaz'a plaket takdim edildi.
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