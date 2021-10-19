Malazgirt'te Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malazgirt'te Muhtarlar Günü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Malazgirt'te Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Başkan Özkahraman tarafından günün anlam ve önemi nedeniyle yapılan konuşmanın ardından program sona erdi.

Programa; Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, siyası parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile muhtarlar katıldı. - MUŞ

Malazgirt'te Muhtarlar Günü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title