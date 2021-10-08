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Malatya heyetinden bakanlıklara ziyaret

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Malatya heyetinden bakanlıklara ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Malatya heyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

MALATYA (Bültenler) - AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'dan oluşan Malatya heyeti ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. İçişleri Bakanlığında gerçekleşen ziyarette Bakan Soylu Malatya heyeti ile birlikte kentte devam eden ve gerçekleştirilecek olan projeler ve yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Daha sonra Malatya heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleşen ziyarette, 2020 yılında yaşanan depremin Malatya'da oluşturduğu hasar boyutu, deprem sonrası yapılan çalışmalar, afet konutlarının son durumu ele alındı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ve görüşmelerinin çok verimli geçtiğini ifade etti.

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Haber: Malatya heyetinden bakanlıklara ziyaret - Haberler
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