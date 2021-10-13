Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline seminer verildi - Haberler
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Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline seminer verildi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline seminer verildi

Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline, AFAD İl Müdürlüğü görevlilerince afet öncesi ve sonrasında yapılacaklarla ilgili seminer verildi.

MALATYA (AA) - Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline, Afad İl Müdürlüğü görevlilerince afet öncesi ve sonrasında yapılacaklarla ilgili seminer verildi.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan etmesi dolayısıyla Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kurum personeline AFAD İl Müdürlüğü tarafından afet öncesi ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırarak ve farkındalık oluşturmak amacıyla seminer verildi.

Seminer sonrasında Yeşilyurt Belediyesi Simülasyon ve Bilim Merkezi ziyaret edilerek, uygulamalı deprem simülasyonu gerçekleştirildi.

Bu uygulama ile olası bir deprem anında deprem şokunun atlatılarak insanların kendilerini ve çevresindekileri olası bir depreme hazırlamaları amaçlandı.

Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline seminer verildi

Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline seminer verildi

Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline seminer verildi

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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