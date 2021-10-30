Malatya'da TRT muhabirinin haber takibi sırasında darbedilmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Malatya'da TRT muhabirinin haber takibi sırasında darbedilmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya'da TRT muhabirinin haber takibi sırasında darbedilmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'da haber takibi sırasında TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'ın darbedilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da haber takibi sırasında TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'ın darbedilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kernek Meydanı'nda toplanan gazeteciler Karaduman'a yapılan saldırıyı kınayan açıklama yaptı.

Grup adına konuşan Hülya Kaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin en mutlu günlerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı Kernek Meydanı'nda, görevini yapan Burhan Karaduman'ın törenlerin devam ettiği sırada saldırıya uğradığını söyledi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Karaduman ise saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınamış ve faillerin yakalanmasına çalışıldığını belirtmişti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ile AK Parti Malatya İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahmut Boyraz da saldırıyı kınamıştı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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