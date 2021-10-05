Malatya'da kur'an kursunda uyuşturucuyla mücadele anlatıldı - Haberler
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Malatya'da kur'an kursunda uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da kur'an kursunda uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında kur'an kursunda eğitim gören anneler, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

MALATYA (AA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında kur'an kursunda eğitim gören anneler, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında bilgilendirme faaliyetleri kapsamında İl Müftülüğü Ahmediye Kuran Kursunda bulunan 60 kadını bilgilendirdi.

Ayrıca cami içerisindeki 40 kişiye de Narkohber eğitim kapsamında uyuşturucuya mücadelede yapılması gerekenler anlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile İl Müftüsü Veysel Işıldar da eğitimde hazır bulundu.??

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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