Malatya'da kaçak sigara üretimi yapılan eve operasyon düzenlendi - Haberler
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Malatya'da kaçak sigara üretimi yapılan eve operasyon düzenlendi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da kaçak sigara üretimi yapılan eve operasyon düzenlendi

Malatya'da kaçak sigara üretimi yapılan eve düzenlenen operasyonda, 5 bin 700 kaçak sigara ile 66 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da kaçak sigara üretimi yapılan eve düzenlenen operasyonda, 5 bin 700 kaçak sigara ile 66 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesine bir ikamette kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 1'er kompresör ve dolum makinesi ile 5 bin 700 kaçak sigara, 66 bin bandrolsüz makaron ile 33 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Bir şüpheliye işlem yapıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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