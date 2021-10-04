Malatya'da emekli olan imamlara hediye verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da emekli olan imamlara hediye verildi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da emekli olan imamlara hediye verildi

Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran ile Belediye Başkanı Osman Güder, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yeni emekli olan din görevlilerine hediye verdi.

Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran ile Belediye Başkanı Osman Güder, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yeni emekli olan din görevlilerine hediye verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder ile Duran, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan din görevlileri ve imamlarla Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta bir araya geldi.

Burada konuşan Güder, kendisinin İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ve din görevlilerinin yaptığı işin önemini bildiğini belirtti.

Din görevlilerinin mahallelinin her türlü sıkıntısıyla ilgilendiğini anlatan Güder, "Namaz kıldırmakla din görevlisi kardeşimin sorumluluğu bitmiyor, bilakis hayata karşı diğer sorumluluklar da başlıyor. Mahalledeki mağdurlar, aileler arasındaki sorunlar, gençlerin yaşadığı sıkıntı ve bunalımlar, herkesten önce o mahallenin cami görevlisinin meşguliyet alanına girer. İmam kardeşim cemaatiyle hemhal olmalı, onlara dert ortaklığı etmeli. Nasıl imame tespihin tanelerini bir arada tutuyorsa imam kardeşlerimiz mahallesini, müftülerimiz de ilini ve ilçesini bir arada tutmalıdır. O imame koptuğu anda tespih dağılır. İşte dağılmaması için bunu başarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Abdul Kadir Duran din görevlilerinin haftasını kutladı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar ile Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Duran ve Güder, yeni emekli olan imamlara plaket ve hediye takdiminde bulundu.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Didem Arslan Yılmaz Ezgi Mola Prens William
Spor Kerem Aktürkoğlu Güven Yalçın Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Ziya Selçuk Şans Oyunları Gazeteler Neşet Ertaş Mustafa Varank Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da emekli olan imamlara hediye verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:17:45. #1.12#