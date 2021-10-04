Malatya'da emekli olan imamlara hediye verildi

Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran ile Belediye Başkanı Osman Güder, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yeni emekli olan din görevlilerine hediye verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder ile Duran, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan din görevlileri ve imamlarla Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta bir araya geldi.

Burada konuşan Güder, kendisinin İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ve din görevlilerinin yaptığı işin önemini bildiğini belirtti.

Din görevlilerinin mahallelinin her türlü sıkıntısıyla ilgilendiğini anlatan Güder, "Namaz kıldırmakla din görevlisi kardeşimin sorumluluğu bitmiyor, bilakis hayata karşı diğer sorumluluklar da başlıyor. Mahalledeki mağdurlar, aileler arasındaki sorunlar, gençlerin yaşadığı sıkıntı ve bunalımlar, herkesten önce o mahallenin cami görevlisinin meşguliyet alanına girer. İmam kardeşim cemaatiyle hemhal olmalı, onlara dert ortaklığı etmeli. Nasıl imame tespihin tanelerini bir arada tutuyorsa imam kardeşlerimiz mahallesini, müftülerimiz de ilini ve ilçesini bir arada tutmalıdır. O imame koptuğu anda tespih dağılır. İşte dağılmaması için bunu başarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Abdul Kadir Duran din görevlilerinin haftasını kutladı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar ile Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Duran ve Güder, yeni emekli olan imamlara plaket ve hediye takdiminde bulundu.