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Malatya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da tırmandığı çam ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'da tırmandığı çam ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde evden kaçıp tırmandığı çam ağacında mahsur kalan ve kulakları duymadığı için tepki vermeyen Van kedisinin sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla kediyi mahsur kaldığı yerden indirerek sahibine teslim etti.

Kedinin sahibi, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Malatya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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