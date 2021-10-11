Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın acı günü - Haberler
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın acı günü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, 87 yaşındaki dayısı Vahap Çoban yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, 87 yaşındaki dayısı Vahap Çoban yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Karahan Camiinde düzenlenen cenaze namazında Başkan Gürkan'ı dostları yalnız bırakmadı. Törene AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP il Başkanı Mesut Samanlı ile sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Vahap Çoban'ın cenazesi Karahan Müftü mezarlığında defnedildi. - MALATYA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın acı günü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın acı günü

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