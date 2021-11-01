MAHMUR KAMPI'NDAN İSTANBUL'A GELEN TERÖRİST YAKALANDI - Haberler
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MAHMUR KAMPI'NDAN İSTANBUL'A GELEN TERÖRİST YAKALANDI

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MAHMUR KAMPI'NDAN İSTANBUL'A GELEN TERÖRİST YAKALANDI

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonda Mahmur Kampı'ndan gelen ve yurt dışına çıkmaya çalışan PKK/KCK Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonda Mahmur Kampı'ndan gelen ve yurt dışına çıkmaya çalışan PKK/KCK Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 26 Ekim'de Sultangazi'de PKK/KCK terör örgütü adına Irak'taki Mahmur Kampı'nda gelen ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Sultangazi'de kaldığı adreste yakalanan şüpheli H.Y.?nin illegal yollardan yurtdışına kaçma arayışı içerisindeyken yakalandığı bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., 27 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHMUR KAMPI'NDAN İSTANBUL'A GELEN TERÖRİST YAKALANDI

MAHMUR KAMPI'NDAN İSTANBUL'A GELEN TERÖRİST YAKALANDI

MAHMUR KAMPI'NDAN İSTANBUL'A GELEN TERÖRİST YAKALANDI

MAHMUR KAMPI'NDAN İSTANBUL'A GELEN TERÖRİST YAKALANDI

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