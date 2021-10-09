ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Mahalle halkının sıcak asfalt sevinci

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esentepe ve Esenyurt mahallerindeki yolların bitümlü sıcak asfaltla kaplanması sevince neden oldu.

Yüksekova Belediyesinin başlatılan yol asfaltlanma çalışması ilçenin Esentepe ve Esenyurt mahallelerinde devam ediyor. 5 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla 40 yıllık sıkıntı da giderildi. Esentepe Mahalle Muhtarı Turgut Atalay'ın girişimleriyle 2 mahallenin tüm yolları asfaltlandı.

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını belirttiler. Eski muhtar İhsan Atalay, "40 yıldır mahallemiz asfalt görmemişti. Sağ olsun Yüksekova Belediyemizin yoğun çabalarıyla 5 kilometrelik yolumuz yapılıyor. İnşallah kalan ara sokaklarımız da yapılır. Mahallemiz için emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.