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Mahalle halkının sıcak asfalt sevinci

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Mahalle halkının sıcak asfalt sevinci Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esentepe ve Esenyurt mahallerindeki yolların bitümlü sıcak asfaltla kaplanması sevince neden oldu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Mahalle halkının sıcak asfalt sevinci

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esentepe ve Esenyurt mahallerindeki yolların bitümlü sıcak asfaltla kaplanması sevince neden oldu.

Yüksekova Belediyesinin başlatılan yol asfaltlanma çalışması ilçenin Esentepe ve Esenyurt mahallelerinde devam ediyor. 5 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla 40 yıllık sıkıntı da giderildi. Esentepe Mahalle Muhtarı Turgut Atalay'ın girişimleriyle 2 mahallenin tüm yolları asfaltlandı.

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını belirttiler. Eski muhtar İhsan Atalay, "40 yıldır mahallemiz asfalt görmemişti. Sağ olsun Yüksekova Belediyemizin yoğun çabalarıyla 5 kilometrelik yolumuz yapılıyor. İnşallah kalan ara sokaklarımız da yapılır. Mahallemiz için emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Mahalle halkının sıcak asfalt sevinci

Mahalle halkının sıcak asfalt sevinci

Mahalle halkının sıcak asfalt sevinci

Mahalle halkının sıcak asfalt sevinci
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