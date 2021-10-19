Mahalle Buluşmalarının 4'üncüsü Karakuyu Caddesinde Düzenlendi Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Mahalle Buluşmaları kapsamında yenileme çalışmaları tamamlanan Karakuyu Caddesinde Özgür ve Karaağaç Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Özgür ve Karaağaç Mahallesi sakinleriyle bir aradayız.

Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini dinliyor, mahallelerimizle ilgili projelerimizi anlatıyoruz.

Vatandaşlarımızın aileleriyle huzur içinde, mahalle kültürünü tenefüs ederek daha güzel bir ortamda yaşamaları için gayret gösteriyoruz.

İnşallah gelecek yıl Özgür ve Karaağaç Mahallesinin imar planı çalışmalarını ve 18. madde uygulamasını tamamlayacağız.

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