Magnum çekiliş ne zaman? 2021 Magnum dondurma Porsche çekiliş sonucu açıklandı mı? - Haberler
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Magnum çekiliş ne zaman? 2021 Magnum dondurma Porsche çekiliş sonucu açıklandı mı?

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Magnum çekiliş ne zaman? 2021 Magnum dondurma Porsche çekiliş sonucu açıklandı mı?

Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş 2021! başlıkları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Magnum çekilişi bu yıl da yüz binlerce kişinin yakın takibinde olmakta. Magnum çekiliş sonuçları dahilinde 2 şanslı isim Porsche marka araçların sahibi olacak. Peki, Magnum mini tüketicilerinin bir, Magnum Double tüketicilerinin ise iki kez çekiliş hakkı kazandığı Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, son model 2 arabanın sahibini bulacağı çekiliş hakkında bazı bilgiler...

Bu yıl La Casa De Papel ile iş birliği yapan Magnum'un Porsche kampanyası hakkında Magnum çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş 2021! başlıklarının detayı merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Magnum Porsche çekilişi hakkında detayları sizler için derledik. Magnum çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche çekiliş 2021 nerede yapılacak? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MAGNUM ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kampanyam30 Eylül 2021 23.59 tarihinde sona ermiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kazananlar 16 Ekim 2021 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ve Magnum web sitesinden açıklanacaktır.

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