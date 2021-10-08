Magnum çekiliş ne zaman? 2021 Magnum dondurma Porsche çekiliş sonucu açıklandı mı?

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MAGNUM ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kampanyam30 Eylül 2021 23.59 tarihinde sona ermiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kazananlar 16 Ekim 2021 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ve Magnum web sitesinden açıklanacaktır.

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