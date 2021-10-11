Lüleburgaz İlçemizde Hayırsever GÖKÇE Ailesi tarafından yaptırılacak 'Özden GÖKÇE Aile Sağlığı Merkezi' nin Temeli atıldı… - Haberler
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Lüleburgaz İlçemizde Hayırsever GÖKÇE Ailesi tarafından yaptırılacak "Özden GÖKÇE Aile Sağlığı Merkezi" nin Temeli atıldı…

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Lüleburgaz İlçemizde Hayırsever GÖKÇE Ailesi tarafından yaptırılacak

Lüleburgaz İlçemizde Hayırsever GÖKÇE Ailesi tarafından yaptırılacak "Özden GÖKÇE Aile Sağlığı Merkezi" nin Temeli atıldı.

Lüleburgaz İlçemizde Hayırsever GÖKÇE Ailesi tarafından yaptırılacak "Özden GÖKÇE Aile Sağlığı Merkezi" nin Temeli atıldı…

Lüleburgaz İlçemizde Hayırsever GÖKÇE Ailesi tarafından yaptırılacak "Özden GÖKÇE Aile Sağlığı Merkezi" Temel Atma Törenini 11 Ekim 2021 Pazartesi günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekili Selahattin MİNSOLMAZ, Hayırsever Özden-Miktat GÖKÇE ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in katılımıyla hayırsever Özden-Miktat GÖKÇE ve ailesi ile birlikte imzalanan protokol çerçevesinde Lüleburgaz İlçesinde hayırsever vatandaşımızın iş birliği ile yapımına başlanan "Özden GÖKÇE 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi" nde, Sağlık Bakanlığının uygun göreceği Aile Sağlığı Merkezi Mimari Projesi uygulanacaktır. İlimizde hizmete giren diğer Aile Sağlığı Merkezlerinde olduğu gibi yapımı gerçekleştirilecek bina, yeni ve modern konseptiyle, tamamen engelli ve yaşlı dostu olarak projelendirilerek içerisinde poliklinikler, acil müdahale odası, laboratuvar, bebek bakım ve emzirme odası, gebe bilgilendirme sınıfı ve eğitim salonu bulunacaktır.

Allah hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun, İlimize hayırlı olsun…

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Haber: Lüleburgaz İlçemizde Hayırsever GÖKÇE Ailesi tarafından yaptırılacak 'Özden GÖKÇE Aile Sağlığı Merkezi' nin Temeli atıldı… - Haberler
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