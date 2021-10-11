Lüleburgaz'da yaptırılacak Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı - Haberler
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Lüleburgaz'da yaptırılacak Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da yaptırılacak Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, "Salgın döneminde aile sağlığı merkezlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı" dedi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, "Salgın döneminde aile sağlığı merkezlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı" dedi.

Cerit, Lüleburgaz ilçesinde hayırsever Mikdat Gökçe tarafından yaptırılan Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma töreninde, temeli atılan merkezin yılda 12 bin vatandaşa hizmet etmesinin ön görüldüğünü söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinin ana, çocuk, bebek, yaşlı öncelikli olmak üzere tüm vatandaşlara bütüncül bir sağlık hizmeti sunduğunu ifade eden Cerit, "Ayrıca hastanelerin yükünü de alır. Salgın döneminde aile sağlığı merkezlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı." dedi.

Cerit, Kırklareli'nin ikinci doz aşılamada Türkiye birincisi olduğunu vurgulayarak, "Bu birincilikte değerli Kırklareli halkı ve sağlık personelimizin çabası aşikardır. Biz de bu gurur yaşattıkları için halkımıza ve sağlık camiamıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Cerit, hayırseverler Mikdat Gökçe ve Özden Gökçe ile vatandaşlar katıldı.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lüleburgaz'da yaptırılacak Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı - Haberler
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