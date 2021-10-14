Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, kimsenin kendi çıkarları için ülkeyi rehin almasına izin vermeyeceklerini söyledi - Haberler
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, kimsenin kendi çıkarları için ülkeyi rehin almasına izin vermeyeceklerini söyledi

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bugün Beyrut'ta yaşanan olaylarla ilgili, "Kimsenin kendi çıkarları veya hesapları için ülkeyi rehin almasına izin vermeyeceğiz.

ORDU (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bugün Beyrut'ta yaşanan olaylarla ilgili, "Kimsenin kendi çıkarları veya hesapları için ülkeyi rehin almasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, bugün başkent Beyrut'ta yaşanan silahlı olaylara ilişkin Lübnan televizyonunda ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Ordu ve güvenlik güçlerinin güvenlik ve istikrarı koruma konusunda üzerine düşen görevi yaptığını kaydeden Avn, Beyrut'ta yaşanan olayların güvenlik güçleri ve yargının takibinde olduğunu dile getirdi.

Avn, "Kimsenin kendi çıkarları veya hesapları için ülkeyi rehin almasına izin vermeyeceğiz. Silahların Lübnanlılar arasında iletişim diline dönmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hukukun üstünlüğü ve devlet kurumlarının sorunların çözülmesinde tek geçerli merci olduğuna dikkat çeken Avn, olayların sorumluları ve azmettiricileri ortaya çıkana ve hesap verene kadar sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Avn, Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile birlikte süreci takip ettiklerini ve hiçbir oldu bittiye müsamaha göstermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, kimsenin kendi çıkarları için ülkeyi rehin almasına izin vermeyeceklerini söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, kimsenin kendi çıkarları için ülkeyi rehin almasına izin vermeyeceklerini söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, kimsenin kendi çıkarları için ülkeyi rehin almasına izin vermeyeceklerini söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, kimsenin kendi çıkarları için ülkeyi rehin almasına izin vermeyeceklerini söyledi
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Haber: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, kimsenin kendi çıkarları için ülkeyi rehin almasına izin vermeyeceklerini söyledi - Haberler
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