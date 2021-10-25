Libya'da düşen helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddiası
Libya'nın Tarhuna şehrinde Libya Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi helikopterin düştüğü görüntüler sosyal medyada yayıldı. Helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddia edildi. Libya Hükümeti, helikopterin para dolu olduğunu ve kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü doğruladı.
Libya'da Mi-17 tipi helikopterin futbol sahasına inişi sırasında kaza geçirip düştüğü görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşımlarda helikopterin 40 milyon dinar taşındığı iddia edildi.
YETKİLİ KAYNAKLAR İDDİAYI DOĞRULADI
Libya hükümeti, kazanın ardından yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Açıklamada, Tarhuna kentinde Libya Hava Kuvvetleri'ne ait 7304 kuyruk numaralı Mil Mi-171E tipi bir helikopterin yüklü miktarda para taşıdığı, helikopterin bir futbol sahasına inmesi sırasında düştüğü ve iki mürettebatının hafif yaralandığı belirtildi.
Helikopter kaza sonucu kullanılmaz hale gelirken, yüklü miktarda paranın akıbetine ilişkin bir bilgi verilmedi.