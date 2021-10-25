"Libya'da düşen helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddiası"

Libya'da Mi-17 tipi helikopterin futbol sahasına inişi sırasında kaza geçirip düştüğü görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşımlarda helikopterin 40 milyon dinar taşındığı iddia edildi.

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YETKİLİ KAYNAKLAR İDDİAYI DOĞRULADI

Libya hükümeti, kazanın ardından yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Açıklamada, Tarhuna kentinde Libya Hava Kuvvetleri'ne ait 7304 kuyruk numaralı Mil Mi-171E tipi bir helikopterin yüklü miktarda para taşıdığı, helikopterin bir futbol sahasına inmesi sırasında düştüğü ve iki mürettebatının hafif yaralandığı belirtildi.

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Helikopter kaza sonucu kullanılmaz hale gelirken, yüklü miktarda paranın akıbetine ilişkin bir bilgi verilmedi.

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