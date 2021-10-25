Libya'da düşen helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddiası - Haberler
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Libya'da düşen helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
Libya'da düşen helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddiası

Libya'nın Tarhuna şehrinde Libya Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi helikopterin düştüğü görüntüler sosyal medyada yayıldı. Helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddia edildi. Libya Hükümeti, helikopterin para dolu olduğunu ve kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü doğruladı.

Libya'da Mi-17 tipi helikopterin futbol sahasına inişi sırasında kaza geçirip düştüğü görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşımlarda helikopterin 40 milyon dinar taşındığı iddia edildi.

Libya'da düşen helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddiasıSosyal medya paylaşımı-1.

YETKİLİ KAYNAKLAR İDDİAYI DOĞRULADI

Libya hükümeti, kazanın ardından yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Açıklamada, Tarhuna kentinde Libya Hava Kuvvetleri'ne ait 7304 kuyruk numaralı Mil Mi-171E tipi bir helikopterin yüklü miktarda para taşıdığı, helikopterin bir futbol sahasına inmesi sırasında düştüğü ve iki mürettebatının hafif yaralandığı belirtildi.

Libya'da düşen helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddiasıSosyal medya paylaşımı-2.

Helikopter kaza sonucu kullanılmaz hale gelirken, yüklü miktarda paranın akıbetine ilişkin bir bilgi verilmedi.

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Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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"Libya'da düşen helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddiası"
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"Libya'nın Tarhuna şehrinde Libya Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi helikopterin düştüğü görüntüler sosyal medyada yayıldı. Helikopterin 40 milyon dinar yüklü olduğu iddia edildi. Libya Hükümeti, helikopterin para dolu olduğunu ve kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü doğruladı."

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