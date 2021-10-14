Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

AFYON (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışında kesilen 2 ton ağırlığındaki boğa, arka ayaklarından asılıp pişirilirken ateşin olduğu kuyuya düştü. Aşçıların uzun uğraşı sonrası çıkarılan boğa, pişirilip davetlilere ikram edildi. 2018 yılında düzenlenen festivalde de dana çevirme hazırlanırken sızan yağların alev alması sonucu et yanmıştı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nde kurulan mini mutfakta kente özgü yemek, börek, hamur işi ve tatlılar hazırlandı. 3 tonluk kazanda hazırlanan aşurenin de dağıtıldığı festivalin açılışına özel 2 tonluk boğa kesildi. Boğanın pişirilmesi için de yapılan dikey çukur, meşe kömürüyle ateşlendi.

2018 yılında yapılan Gastro Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışında dana çevirme hazırlanırken sızan yağların alev alması sonucu et yanmıştı.