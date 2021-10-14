Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü - Haberler
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Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışında kesilen 2 ton ağırlığındaki boğa, arka ayaklarından asılıp pişirilirken ateşin olduğu kuyuya düştü.

AFYON (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışında kesilen 2 ton ağırlığındaki boğa, arka ayaklarından asılıp pişirilirken ateşin olduğu kuyuya düştü. Aşçıların uzun uğraşı sonrası çıkarılan boğa, pişirilip davetlilere ikram edildi. 2018 yılında düzenlenen festivalde de dana çevirme hazırlanırken sızan yağların alev alması sonucu et yanmıştı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nde kurulan mini mutfakta kente özgü yemek, börek, hamur işi ve tatlılar hazırlandı. 3 tonluk kazanda hazırlanan aşurenin de dağıtıldığı festivalin açılışına özel 2 tonluk boğa kesildi. Boğanın pişirilmesi için de yapılan dikey çukur, meşe kömürüyle ateşlendi.

CARASKAL  İLE ÇIKARTILDI

Pişirilmesi için hazırlanan boğa, caraskal ile yarısı dışarıda kalacak şekilde iki ayağından bağlanarak kuyuya yerleştirildi. Pişmeye başlayan boğa, bağlandığı yerdeki etlerin kopmasıyla kuyuya düştü. Festivalde görevli aşçılar, boğayı çukurdan çıkarmak için uzun uğraş verdi. Caraskal ile yeniden kaldırılan boğa, kaburgalarından asılarak pişirildi. Boğanın eti, cağ kebabı şeklinde kesilerek ikram edildi.

'PİŞİNCE ETLERİ GEVŞEDİ'

Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Malkoç, "Bu boğayı, iç organları ve kellesi alınmış şekilde meşe kömüründe pişirmek istedik. 2 tonluk boğamız büyük olduğundan dolayı, pişince etlerinden gevşedi. Biraz yere düştü. Sonrasında toparladık. Boğamızı servise hazır hale getirdik" dedi.

2018 yılında yapılan Gastro Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışında dana çevirme hazırlanırken sızan yağların alev alması sonucu et yanmıştı.


Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü

Lezzet festivalinde, bu kez de boğa pişirilirken kuyuya düştü
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri
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