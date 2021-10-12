'Lezzet Caddesi, Konaklar ve Müzelere Hayran Kaldık' - Haberler
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"Lezzet Caddesi, Konaklar ve Müzelere Hayran Kaldık"

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organizasyonu yapılan 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Kayseri'den Malatya'ya gelerek tarihi mekânları, sosyal, sportif ve kültürel mekanları inceleyen 40'a yakın öğrenciyi Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırladı.

Malatya'daki gezi ve inceleme programı kapsamında Yeşilyurt'a gelen 40 kişilik Kayseri Grubu, Tarihi Yeşilyurt Konakları, müzeler, sosyal yaşam alanları, kültürel, sportif ve sanatsal mekanları gezerek yetkililerden bilgiler aldılar.

Yeşilyurt'un geleneksel hayatı, yemekleri, kültürü ve gastronomisi üzerine detaylı bilgilere kavuşup, müzelerdeki nostaljik eşyaları yakından inceleyen öğrencileri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da yalnız bırakmadı.

Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük dev yatırımlarının yanı sıra bölgenin tarihi, kültürü ve gastronomisinin ön plana çıkmasına vesile olan kültürel yatırımları hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Lezzet Caddesinde hizmete sunulan Yeşilyurt Pastanesinde ağırladığı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Yeşilyurt'ta çok güzel ağırlandıklarını ifade eden öğrenciler, Lezzet Caddesinde hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzelere hayran kaldıklarını dile getirip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Belediyesi Yetkililerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sundular.

Öğrencilerle tek tek sohbet edip, Malatya ve Yeşilyurt'un genel yapısı hakkında bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kayseri'den gelen öğrencileri Yeşilyurt'ta misafir etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan çocuklar arasındaki kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerin paylaşılıp gelecek nesillere aktarılması ile kültürel ve ortak değerlerin paylaşılmasını hedefleyen 'Biz Anadoluyuz" projesine her zaman destek verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yaşayan öğrencilerimizin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görüp tanımaları amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından organizasyonu yapılan 'Biz Anadoluyuz' projesine katılan Kayseri'li öğrencilerimizi, tarih, kültür ve gastronomi kenti Yeşilyurt'ta ağırlamaktan memnuniyet duymaktayız. Lezzet Caddemizdeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı ve Müzelerimizi gezen minik kardeşlerimizle, Yeşilyurt Pastanemizde bir araya gelerek çok güzel ve samimi bir ortamda sohbet yaptık, fikirlerimizi paylaştık. Öğrencilerimize belediyemizin fiziksel, kültürel, sosyal, eğitim, sportif ve sanatsal yatırımlarının yanı sıra Yeşilyurt'un tarihi, geleneksel hayatı, yemekleri ve tarihi güzellikleri hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Öğrencilerimizin de bu geziden güzel sonuçlar çıkardıklarına inanıyorum. Çocuklarımız kendilerine sunulan bu güzel imkanlar ve geziler sayesinde farklı kültürleri ve hayatları yerinde öğreniyorlar, bilgi sahibi oluyorlar ve sosyal hayatlarını daha zenginleştirmiş oluyorlar. Gelecekte farklı meslek dallarında ülkemize hizmet edecek olan gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirmesi, farklı kentleri ve kültürleri tanıması, yaşamın her alanıyla ilgili bilgi sahibi olması gelişim süreçlerine önemli katkılar sunacaktır. 'Biz Anadoluyuz' projesiyle kentimize gelen minik kardeşlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu tür projelere ve misafirlerimize her zaman kapılarımız sonuna kadar açıktır. Tüm öğrencilerimize sağlık, sıhhat ve başarılarla dolu bir hayat temenni ediyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ziyaretin sonunda öğrencilere satranç takımı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

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