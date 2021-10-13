League of Legends 11.21 yaması ile Viego ve Lux güçlendirilecek! - Haberler
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League of Legends 11.21 yaması ile Viego ve Lux güçlendirilecek!

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League of Legends 11.21 yaması ile Viego ve Lux güçlendirilecek!

League of Legends 11.21 yaması önemli sayıda denge güncellemeleri içerecek!

League of Legends 11.21 yaması önemli sayıda denge güncellemeleri içerecek. Oyun tasarımcısı Riot Phlox, oyuncuların 11.21 yayınlandığında sabırsızlıkla bekleyebilecekleri bazı yama ayrıntılarını resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Yamanın en önemli özelliklerinden biri, Viego ve Lux'ın alacağı güçlendirmeler olacak. League of Legends 11.21 yaması önümüzdeki hafta yayınlanacak ve PBE sunucularına gelen tüm geçici değişiklikler hemen aşağıda sizlerle.

League of Legends 11.21 yama ön izlemesi

Güçlendirilen Şampiyonlar

Viego

Q Toplam AD Oranı: %60 >>>%70

W Kendini Yavaşlatma: %15 >>>%10

R Kritik Oranı: %75 >>>%100

Teemo

Q Bekleme Süresi: 8sn >>>7sn

Q Kör Süresi: 1.5/1.75/2/2.25/2.5sn >>>2/2.25/2.5/2.75/3sn

Q Menzil Hızı: 1500 >>>2500

Lux

Saldırı Hızı Ivl: 1% >>>2% - P İşareti Süresi: Bir temel saldırı havadaysa veya R kullanılıyorsa uzar

E Hasar: 60/110/160/210/260(+65% YG) >>>70/120/170/220/270(+70% YG)

Ulti Bekleme Süresi: 80/60/40sn >>>60/ 50/40sn

Xayah

Hareket Hızı: 325 >>>330

Q Bekleme Süresi: 10/9/8/7/6 >>>10/8.5/7/5.5/4

Jinx

Toplam Saldırı Hızı: 15%>>>25%

E Kullanım Aralığı: 900 >>>925

Ulti Bekleme Süresi: 90/75/60sn >>>75/65/55sn

Sion

W Kalkan Oranı: %8/9/10/11/12

Zayıflatılan Şampiyonlar

Quinn

W Bonus Saldırı Hızı: %20/35/50/75/80 >>>%20/30/40/50/60

Graves

E Zırhı: 6/9/12/15/18 >>>4/7/10/13/16

Akshan

E Atış Başına Hasar: 30/50/70/90/110 >>>30/45/60/75/90

Karthus

E Mana İadesi: 10/17/34/41/48 >>>15/25/35/45/55

Miss Fortune

Temel Mana: 325.84 >>>300 W Mana Bedeli: 30 >>>45

Sistem Takviyeleri

Usta avcı

Temel Eşya Hızı: 10 >>>20 — Yığın Başına Eşya Hızı: 5 >>>6

Sağlık Rünü İstatistik Parçası Sağlık : 15-90 >>>15-140

Zayıflatılan Eşyalar

Muhafız

Kalkan: 70-150 >>>50-130

Fatih

Yığın Başına Uyarlanabilir: 2-5 >>>2-4

Buff Süresi: 6sn >>>4sn

11.21 yaması ile Viego ve Lux'a gelecek güçlendirmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

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