League of Legends 11.21 yaması ile Viego ve Lux güçlendirilecek!
League of Legends 11.21 yaması önemli sayıda denge güncellemeleri içerecek!
League of Legends 11.21 yaması önemli sayıda denge güncellemeleri içerecek. Oyun tasarımcısı Riot Phlox, oyuncuların 11.21 yayınlandığında sabırsızlıkla bekleyebilecekleri bazı yama ayrıntılarını resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Yamanın en önemli özelliklerinden biri, Viego ve Lux'ın alacağı güçlendirmeler olacak. League of Legends 11.21 yaması önümüzdeki hafta yayınlanacak ve PBE sunucularına gelen tüm geçici değişiklikler hemen aşağıda sizlerle.
League of Legends 11.21 yama ön izlemesi
Güçlendirilen Şampiyonlar
Viego
Q Toplam AD Oranı: %60 >>>%70
W Kendini Yavaşlatma: %15 >>>%10
R Kritik Oranı: %75 >>>%100
Teemo
Q Bekleme Süresi: 8sn >>>7sn
Q Kör Süresi: 1.5/1.75/2/2.25/2.5sn >>>2/2.25/2.5/2.75/3sn
Q Menzil Hızı: 1500 >>>2500
Lux
Saldırı Hızı Ivl: 1% >>>2% - P İşareti Süresi: Bir temel saldırı havadaysa veya R kullanılıyorsa uzar
E Hasar: 60/110/160/210/260(+65% YG) >>>70/120/170/220/270(+70% YG)
Ulti Bekleme Süresi: 80/60/40sn >>>60/ 50/40sn
Xayah
Hareket Hızı: 325 >>>330
Q Bekleme Süresi: 10/9/8/7/6 >>>10/8.5/7/5.5/4
Jinx
Toplam Saldırı Hızı: 15%>>>25%
E Kullanım Aralığı: 900 >>>925
Ulti Bekleme Süresi: 90/75/60sn >>>75/65/55sn
Sion
W Kalkan Oranı: %8/9/10/11/12
Zayıflatılan Şampiyonlar
Quinn
W Bonus Saldırı Hızı: %20/35/50/75/80 >>>%20/30/40/50/60
Graves
E Zırhı: 6/9/12/15/18 >>>4/7/10/13/16
Akshan
E Atış Başına Hasar: 30/50/70/90/110 >>>30/45/60/75/90
Karthus
E Mana İadesi: 10/17/34/41/48 >>>15/25/35/45/55
Miss Fortune
Temel Mana: 325.84 >>>300 W Mana Bedeli: 30 >>>45
Sistem Takviyeleri
Usta avcı
Temel Eşya Hızı: 10 >>>20 — Yığın Başına Eşya Hızı: 5 >>>6
Sağlık Rünü İstatistik Parçası Sağlık : 15-90 >>>15-140
Zayıflatılan Eşyalar
Muhafız
Kalkan: 70-150 >>>50-130
Fatih
Yığın Başına Uyarlanabilir: 2-5 >>>2-4
Buff Süresi: 6sn >>>4sn
11.21 yaması ile Viego ve Lux'a gelecek güçlendirmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!