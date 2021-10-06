Lazer epilasyon yasaklandı mı 2021? Foto Lazer epilasyon nedir, Foto epilasyon cihazı nedir? Güzellik merkezlerinde epilasyon yasak mı? - Haberler
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Lazer epilasyon yasaklandı mı 2021? Foto Lazer epilasyon nedir, Foto epilasyon cihazı nedir? Güzellik merkezlerinde epilasyon yasak mı?

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Lazer epilasyon yasaklandı mı 2021? Foto Lazer epilasyon nedir, Foto epilasyon cihazı nedir? Güzellik merkezlerinde epilasyon yasak mı?

Güzellik merkezlerinde yapılan lazer epilasyon işlemi alınan yeni karar sonrası gündem oldu. Peki, Lazer epilasyon yasaklandı mı 2021? Foto Lazer epilasyon nedir? İşte, detaylar…

ürk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında açtığı dava. Dava sonuçlandı ve Türkiye genelinde sayıları 100 bini geçen güzellik salonları ile ilgili kritik bir karar çıktı. Peki, Lazer epilasyon yasaklandı mı 2021? Foto Lazer epilasyon nedir, Foto epilasyon cihazı nedir?

LAZER EPİLASYON YASAKLANDI MI 2021?

ürk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında açtığı dava. Dava sonuçlandı ve Türkiye genelinde sayıları 100 bini geçen güzellik salonları ile ilgili kritik bir karar çıktı. Beş yıla yakın süren yargılama sonrası Daire kararını verdi. Daire, 30 Mart 2017'de Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin iki maddesini de iptal etti.

Oda Başkanı Ayşe Aydın "Bir tek ağda yapabileceğiz. Bu durumda, binlerce işyeri kapanma tehlikesi içinde" dedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FOTO LAZER EPİLASYON NEDİR?

Foto epilasyon, yani IPL (Intense Pulsed Light) terapisi yaklaşımı da çok başarılı çözümler sağlayabilmektedir. Foto epilasyon, yani ışık kullanılarak yapılan epilasyon cildin daha kısa sürede, daha konforlu şekilde tüylerden kurtulmasını sağlarken yumuşak bir his vermektedir.

Foto epilasyonda, çevredeki cildi tahrip etmeden kontrollü ışık flaşları tedavi edilen cildin alanına girer ve kıl follikülleri tarafından emilerek kökleri tahrip eder. Uygulama sürecinde oluşan ısı tüyleri ve yeniden büyüme potansiyeli gösteren kökleri hedefleyerek yok etmeyi amaçlar. IPL cihazının esnekliği sayesinde vücutta epilasyon uygulamasının zor olduğu sırt, omuzlar, karın ve bacaklarda da işlem kolaylığı ve başarı şansı artar, daha geniş alanlar kısa sürede etkilenebilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Haber: Lazer epilasyon yasaklandı mı 2021? Foto Lazer epilasyon nedir, Foto epilasyon cihazı nedir? Güzellik merkezlerinde epilasyon yasak mı? - Haberler
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